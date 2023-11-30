Под Челябинском продлили второй раз из-за непогоды ограничение движения большегрузов

По прогнозу, в регионе ожидается снегопад, метель и порывы ветра до 10 м/с, а также возможен гололед

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Ограничение движения на участке трассы М-5 в Челябинской области продлили во второй раз до 18:00 (16:00 мск) 30 ноября. Его вводили накануне вечером в отношении большегрузного транспорта, автобусов и легковых такси, говорится в материалах, опубликованных управлением дорог "Южный Урал".

"Ограничения продлеваются до 18:00 (16:00 мск)", - говорится в материалах.

Утром со ссылкой на пресс-службу управления дорог "Южный Урал" сообщалось, что ограничение продлили до 12:00 (10:00 мск).

Временное ограничение дорожного движения в Челябинской области было введено 29 ноября с 18:00 (16:00 мск) на участке федеральной трассы М-5 "Урал" от Миасса до границы с Башкирией. Оно распространяется на пассажирские автобусы, маршрутные такси, грузовые транспортные средства, осуществляющие перевозку тяжеловесных, крупногабаритных грузов.

По данным синоптиков, на трассе прогнозируют снег, ограничение видимости, метели, порывы ветра до 10 м/с, гололед.