FT составила список 25 самых влиятельных женщин года

В него вошли, в частности, актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

ЛОНДОН, 30 ноября. /ТАСС/. Актриса Марго Робби, певица Бейонсе и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен вошли в список 25 самых влиятельных женщин года по версии британской газеты Financial Times (FT).

В рейтинг также попали жена президента Украины Елена Зеленская, иранская правозащитница Наргес Мохаммади, директор по технологиям компании OpenAI Мира Мурати, исполнительный секретарь Конвенции о биологическом разнообразии (КБР) Организации Объединенных Наций (ООН) Элизабет Марума Мрема и министр охраны окружающей среды Бразилии Марина Силва.

Кроме того, обозреватели издания включили в список нигерийскую писательницу и поэтессу Лолу Шонейн, американскую актрису и сценаристку Фрэн Дрешер, генерального директора консалтинговой компании Ernst & Young Джанет Транкейл, генерального директора японской продовольственной компании Suntory Beverage and Food Макико Оно и венгерскую ученую Каталин Карико.

Также в рейтинг вошла писательница и поэтесса Барбара Кингсолвер, дизайнер Фиби Файло, индийская актриса и певица Алия Бхатт, генеральный директор компании General Motors Мэри Барра, швейцарский политик Карин Келлер-Зуттер.

Более того, газета включила в список американскую ученую и предпринимателя Лизу Дайсон, руководителя американской транспортной компании United Parcel Service Кэрол Томе, директора по устойчивому развитию компании - производителя люксовой одежды Kering (владеет брендами Gucci и Balenciaga) Мари-Клер Даву, американскую теннисистку Коко Гауфф, футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо, а также участниц корейской поп-группы Aespa.