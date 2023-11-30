На Ставрополье ввели компенсацию путевки в санатории для участников СВО и их детей

Из краевого бюджета на эту меру поддержки направят около 100 млн рублей, ею смогут воспользоваться около 2 тыс. человек

СТАВРОПОЛЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Новую меру поддержки для участников специальной военной операции утвердили депутаты Думы Ставрополья на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС. С 2024 года бойцам и их детям начнут компенсировать стоимость путевки в российских санаториях.

"Законопроектом предлагается установить дополнительную социальную гарантию участникам специальной военной операции <…> в виде компенсации стоимости приобретенной путевки в санаторно-курортную организацию, расположенную на территории Российской Федерации, в размере стоимости санаторно-курортной путевки, но не более 70 тыс. рублей", - сообщила на заседании глава краевого Минтруда Елена Мамонтова.

Согласно законопроекту, из краевого бюджета также будут компенсировать стоимость путевки в санатории и для детей участников специальной военной операции. Мера рассчитана на детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, объем компенсации на каждого ребенка составляет не более 33 тыс. рублей.

Компенсации из краевого бюджета будут предоставлять ежегодно с 2024 по 2028 год включительно. В следующем году из краевого бюджета на эту меру поддержки направят около 100 млн рублей, ею смогут воспользоваться около 2 тыс. человек.

На заседании краевые парламентарии единогласно утвердили принятие законопроекта сразу в двух, в том числе окончательном, чтениях. Документ начнет действовать с января 2024 года.

Земля для героев специальной военной операции

Еще одной мерой поддержки для участников СВО на Ставрополье станет бесплатное предоставление земельных участков. Решение также принято на заседании думы края. "Предусматривается предоставление участникам СВО, удостоенным звания Героя России, или награжденным орденами за заслуги, либо членам семьи погибших участников СВО, в первоочередном порядке бесплатно в собственность земельных участков", - сказал на заседании председатель профильного комитета думы края Игорь Андрющенко.

Помимо наград, участник СВО должен обладать статусом ветерана боевых действий и проживать на территории края. "Дополнительная мера социальной поддержки касается военнослужащих, лиц, которые заключили контракт и находятся в добровольческом формировании, а также, граждан, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ и, имеющих специальное звание полиции", - цитирует пресс-служба краевого парламента председателя Думы Ставрополья Николая Великданя.

Землю будут предоставлять под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства, садоводство или огородничество. Для получения участка военнослужащему нужно будет подать заявление в администрацию муниципального или городского округа по месту жительства.