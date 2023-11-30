ВЦИОМ: более половины россиян чувствуют уверенность в завтрашнем дне

По данным исследования, ответы респондентов на этот вопрос варьируются в зависимости от материального положения

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Почти 60% опрошенных россиян выразили уверенность в завтрашнем дне, такой высокий показатель сохраняется уже второй год. Об этом свидетельствуют результаты исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"Доля россиян, декларирующих уверенность в завтрашнем дне, второй год подряд держится на рекордно высоком уровне - 59% (2022 г. - 61%)", - говорится в сообщении.

Исследование показало, что ответы респондентов на этот вопрос варьируются в зависимости от материального положения. Россияне с хорошим достатком заявляют о своей уверенности в завтрашнем дне в 3,5 раза чаще, чем малообеспеченные граждане (76% против 20%). Уверенность в будущем дне не имеет выраженной гендерной специфики - мужчины и женщины декларируют ее с одинаковой частотой.

Согласно результатам опроса, чувство уверенности в завтрашнем дне у россиян зависит от пяти факторов: личное благополучие (наличие работы, поддержка близких), социальная защищенность (материальный достаток, социальная политика государства), положение дел в стране (нормальная обстановка в стране, стабильность), доверие к государственным институтам и оптимизм.

Индекс тревожности, демонстрирующий настрой в отношении своего будущего, достиг минимума за все время наблюдений, составив 45% (в 2022 году он составлял 59%). "Результаты опроса также показали, что доля оптимистов выше среди имеющих такие ресурсы как здоровье, финансы и возможности для реализации задуманного, то есть среди молодежи 18-24 лет (44%), материально обеспеченных (55%) и проживающих в городах-миллионниках (43%)", - отмечается в сообщении.

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-спутник" был проведен 16 октября 2023 г. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.