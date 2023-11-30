В Москве выбрали лучших специалистов централизованных бухгалтерий

Кубок победителей завоевала команда городского департамента образования и науки "Принцессы учета"

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Второй ежегодный турнир между централизованными бухгалтериями Москвы "Звезды профессии" завершился в столице. Кубок победителей завоевала команда городского департамента образования и науки "Принцессы учета", сообщила пресс-служба департамента финансов столицы.

"В столице завершился второй ежегодный турнир между централизованными бухгалтериями Москвы "Звезды профессии". Финал состоялся в павильоне "Умный город" на ВДНХ. Первое место завоевала команда "Принцессы учета" - департамент образования и науки Москвы, второе - команда "Заоблачный квинтет" - департамент труда и социальной защиты населения Москвы, третье - команда "Финансовый магнат" - департамент образования и науки Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в турнире приняли участие 34 команды из 18 централизованных бухгалтерий. Каждая команда состояла из пяти человек. Турнир проходил в три этапа. Первые два были дистанционными в формате онлайн-тестов. В финал, который состоял из пяти туров, прошли восемь команд. Участники проходили испытания на проверку профессиональных навыков по решению сложных бухгалтерских задач, на умение принимать управленческие решения, на внимательность и точность. Последней задачей для четверки лучших команд стала реорганизация государственного унитарного предприятия в бюджетное учреждение.

"Турнир проводится в рамках реализации масштабного проекта по внедрению в Москве единой модели централизованного бухгалтерского учета. Столичная система централизованных бухгалтерий не имеет аналогов и постоянно совершенствуется. Уникальная методология и современные IT-решения обеспечивают качественные учет и отчетность, финансовую дисциплину и принятие эффективных управленческих решений", - цитирует пресс-служба руководителя департамента финансов Елену Зяббарову.

Она добавила, что турнир развивается, повышается интерес к нему со стороны профессионального сообщества. "Если в прошлом году в соревнованиях приняли участие 22 команды, то в этом уже 34. Представлены практически все централизованные бухгалтерии города. Появились новые форматы и задания, которые сделали финал более зрелищным и динамичным. С учетом живого отклика и энтузиазма профессионального сообщества мы решили сделать турнир ежегодным. Уверена, что он станет доброй традицией для московских бухгалтеров", - подчеркнула Зяббарова.