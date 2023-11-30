Собянин: в Москве около 120 тыс. человек получат работу в рамках городской программы

По словам мэра, новые районы получают сбалансированную застройку, а у горожан есть возможность найти работу у дома

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Порядка 120 тыс. человек получат работу в Москве в рамках реализации программы стимулирования создания мест приложения труда. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Программа стимулирования создания мест приложения труда обеспечит работой порядка 120 тыс. москвичей. Инвесторы строят жилье, деловые, социальные и другие важные объекты, а город предоставляет им льготы", - написал Собянин.

По его словам, в итоге новые районы получают сбалансированную застройку, а у горожан есть возможность найти работу у дома. Сейчас на 1 рубль льготы от города приходится 5,5 рубля частных вложений. Это говорит об эффективности программы.

За четыре года она охватила практически все районы столицы. Будет построено 3 млн кв. м коммерческой недвижимости, Москва привлечет около 1 трлн инвестиций. Больше всего новых рабочих мест планируется в офисных, деловых и торговых зданиях - свыше 77 тыс., а в сфере промышленности - свыше 12,8 тыс., добавил мэр.