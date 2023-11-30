Югорский семейный капитал в 2024 году будут выдавать при рождении второго ребенка

Мера поддержки повлияла на рост количества многодетных семей в регионе, подчеркнула глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 ноября. /ТАСС/. Власти Югры приняли решение расширить категорию получателей регионального семейного капитала - в 2024 году эту поддержку будут выдавать при рождении второго ребенка. На данный момент она выдается при рождении третьего и последующих детей, сообщила глава региона Наталья Комарова во время отчета о результатах деятельности правительства автономного округа за 2023 год, инвестиционного послания, обращения к жителям, депутатам и представителям общественности региона губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"Югорский семейный капитал - востребованная мера поддержки, охватывает разные аспекты жизнедеятельности многодетных семей, повлиял на рост их количества в регионе. Расширяем категорию получателей Югорского семейного капитала. Со следующего года будем предоставлять его при рождении не третьего или последующих, а второго или последующих детей в семье. Проиндексируем его размер. Поручаю департаменту социального развития внести в правительство региона соответствующие предложения для их внедрения с 1 января 2024 года", - сказала Комарова.

В регионе с 2013 года выплачивается югорский семейный капитал - однократная мера поддержки многодетных семей в случае рождения или усыновления третьего и последующих детей. Размер выплаты - 150 тыс. рублей. Ее, в частности, можно направить на улучшение жилищных условий, получение медицинской помощи, образования, на счета эскроу при долевом строительстве, приобретение машины или газификацию дома. Она действует до конца 2026 года.