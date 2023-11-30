Котяков заявил, что новый закон о занятости отвечает вызовам рынка труда

Министр труда и социальной защиты добавил, что сейчас в законопроекте определены направления, которые позволят работать на перспективу

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Проект базового закона "О занятости населения в РФ" отвечает вызовам современного рынка труда России, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

В ходе пленарного заседания Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект базового закона "О занятости населения в РФ".

"Предыдущая редакция законопроекта принималась более 30 лет назад, сегодняшняя ситуация кардинальным образом на рынке труда отличается, безработица за октябрь определила новый исторический минимум <…> - 2,9%, и принятие данного законопроекта четко соответствует тем вызовам, которые сегодня рынок нам формирует", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.

Глава министерства добавил, что сейчас в законопроекте определены направления, которые позволят работать на перспективу. В частности, это формирование прогноза рынка труда и развитие центров занятости.

Документ был внесен в думу в январе группой депутатов и сенаторов во главе со спикерами обеих палат парламента Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко. Нововведение определяет правовые, экономические, организационные основы государственной политики в сфере занятости населения.

Документ в том числе уточняет понятия "занятость", "занятые граждане", "граждане, ищущие работу", "граждане, впервые ищущие работу", а также "профилирование граждан, ищущих работу" и "профилирование работодателей". Предполагается, что основные положения нового закона вступят в силу с 1 января 2024 года.