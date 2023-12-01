Награждение победителей Russian Creative Awards. Видеотрансляция

ТАСС

Российская национальная премия Russian Creative Awards ежегодно отмечает лучшие проекты в креативных индустриях страны. Организатор премии - АНО "Креативная экономика", идейный вдохновитель и директор - Марина Абрамова.

Премию вручают в 10 категориях: "Социальный проект", "Детский проект", "Регион года", "Просветительский проект", "Креативное событие", "Человек года", "Новые формы", "Цифровой проект", "Культурный код", "Проект в области развития территории". Жюри состоит из 50 представителей цифровых экосистем, медиа, искусства, IT и других направлений.

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