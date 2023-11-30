30 ноября, 10:45

Михаила Боярского планируют выписать из больницы через неделю

Михаил Боярский. Александр Демьянчук/ ТАСС
Михаил Боярский
© Александр Демьянчук/ ТАСС

Народный артист РСФСР ранее перенес инфаркт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Врачи планируют уже через неделю выписать из больницы народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт. Об этом ТАСС сообщила жена артиста Лариса Луппиан.

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"Его, действительно, планируют выписать через неделю. Состояние стабильное, все нормально", - сказала она.

28 ноября Боярский перенес инфаркт и был доставлен в Мариинскую больницу, его уже перевели в обычную палату.

В петербургском театре им. Ленсовета объявили о замене ближайших спектаклей, в которых играет Боярский. Вместе с тем, как сообщали ТАСС в учреждении, спектакли с участием артиста, запланированные на 31 декабря и 2 января, состоятся. 

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