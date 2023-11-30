Михаила Боярского планируют выписать из больницы через неделю

Народный артист РСФСР ранее перенес инфаркт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Врачи планируют уже через неделю выписать из больницы народного артиста РСФСР Михаила Боярского, перенесшего инфаркт. Об этом ТАСС сообщила жена артиста Лариса Луппиан.

"Его, действительно, планируют выписать через неделю. Состояние стабильное, все нормально", - сказала она.

28 ноября Боярский перенес инфаркт и был доставлен в Мариинскую больницу, его уже перевели в обычную палату.

В петербургском театре им. Ленсовета объявили о замене ближайших спектаклей, в которых играет Боярский. Вместе с тем, как сообщали ТАСС в учреждении, спектакли с участием артиста, запланированные на 31 декабря и 2 января, состоятся.