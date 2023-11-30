Кабмин направит регионам около 30,5 млрд рублей на зарплаты медиков

Премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что, согласно майскому указу президента Владимира Путина, заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ выделит регионам 30,5 млрд рублей на повышение зарплат медработников, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

"Правительство приняло решение направить в регионы дополнительно почти 30,5 млрд рублей. Очень важно следить за тем, чтобы в каждом российском субъекте положенные средства дошли до медицинских работников", - сказал Мишустин.

Мишустин напомнил, что, в соответствии с майским указом президента, заработная плата фельдшеров и медсестер должна быть не ниже средней по региону, а врачей - вдвое выше этого показателя.

"Обеспечение достойной оплаты труда занятых в бюджетной сфере и, конечно, тех, кто заботится о здоровье людей, спасает их жизни, - одна из наших главных задач", - подчеркнул премьер-министр.

Как отмечается на сайте кабмина, средства будут направлены из нормированного страхового запаса федерального фонда обязательного медицинского страхования его территориальным фондам в 86 регионах.

Дополнительное финансирование позволит компенсировать расходы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, а также сохранить темп роста заработной платы медработников, чтобы их зарплаты соответствовали уровню, который определил президент.