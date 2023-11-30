В Челябинской области для участников СВО обнулили транспортный налог

В регионе участвующие в спецоперации военные также смогут получить единовременную денежную выплату в размере 330 тыс. рублей взамен предоставления земельного участка

ЧЕЛЯБИНСК, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли законопроект, согласно которому транспортный налог на автомобиль участника СВО будет равен нулю. Закон будет распространяться на правоотношения, которые возникли с 1 января 2023 года, он действует до 31 декабря 2026 года, сообщили журналистам в пресс-службе заксобрания.

"Участники специальной военной операции освобождены от уплаты транспортного налога в отношении одного принадлежащего налогоплательщику транспортного средства с мощностью двигателя до 200 л. с. В принятом законопроекте также оговаривается перечень транспортных средств, на которые не распространяется льгота", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы, депутаты поддержали еще одну инициативу главы региона Алексея Текслера. Теперь участники СВО смогут получить единовременную денежную выплату в размере 330 тыс. рублей взамен предоставления бесплатного земельного участка. Норма начнет действовать с 1 января 2024 года. Размер выплаты будет ежегодно индексироваться.

Как сообщали ранее ТАСС в пресс-службе правительства Челябинской области, в регионе действует пакет льгот для участников СВО. В числе мер поддержки установили различные единовременные выплаты, определили бесплатное социальное обслуживание, бесплатные консультации психологов. Для несовершеннолетних детей мобилизованных предоставляются вне очереди бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря. Также действуют другие меры поддержки.