В Тюменской области из-за непогоды ограничили движение для большегрузов по трассе Р-402

Ограничения действуют с 246-го по 375-й км

ТЮМЕНЬ, 30 ноября. /ТАСС/. Движение на участке федеральной трассы Р-402 Тюмень - Омск с 246-го по 375-й км ограниченно для большегрузов из-за неблагоприятных погодных условий.

"В связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями временно ограничено движение большегрузов на федеральной автодороге Тюмень - Омск с 246-го по 375-й км в Ишимском и Абатском районах с 18:00 до окончания работ по устранению скользкости на дороге", - сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

Отмечено, что наряды ДПС обеспечивают безопасность на этом участке.