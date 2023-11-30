В Петербурге открылся всероссийский форум космонавтики и авиации

В течение трех дней для школьников и студентов пройдут мероприятия, посвященные космосу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноября. /ТАСС/. Восьмой всероссийский форум космонавтики и авиации "Космостарт" открылся в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП). В течение трех дней для школьников и студентов пройдут мероприятия, посвященные космосу, сообщила во время открытия ректор вуза Юлия Антохина.

"Мы можем с полной уверенностью отметить, что значимость тех событий, которыми наполнен форум, масштаб мероприятий, которые ждут вас в течение трех дней, будут для вас яркими, космическими и интересными. <...> Сегодня огромная конкуренция, есть вопросы пилотируемой космонавтики, а рядом с ними врываются вопросы, связанные с беспилотными системами, с использованием элементов искусственного интеллекта. Мы с вами, безусловно, должны быть лидерами на этих позициях", - сказала она во время торжественной церемонии, которая состоялась в Президентской библиотеке им. Ельцина.

Как сообщили организаторы форума, в мероприятиях примут участие более 1,5 тыс. человек - это студенты и школьники из Петербурга, Ленобласти, Казани, Великого Новгорода, Железногорска, Краснодарского края и других регионов и городов страны. Запланированы лекции, мастер-классы, квесты, круглые столы и семинары с участием представителей госкорпорации "Роскосмос", компании "Геоскан", общероссийской общественной организации "Федерация космонавтики России".

Центральным событием открытия форума стал диалог "Героями не рождаются, героями становятся". В этом году участие в беседе приняли космонавт-испытатель Петр Дубров и летчик-космонавт Сергей Кудь-Сверчков. Также была организована прямая связь с МКС.

"Безусловно, отрасль молодеет, потому что появляются новые задачи, нужны свежие силы и взгляд на проблемы, которые сейчас существуют. Поэтому молодые специалисты очень востребованы. <...> Нужны разработки в очень разных отраслях науки, техники. Конечно, космонавтам хочется, чтобы их работа на орбите была более комфортной, более приближенной к земным условиям, поэтому все разработки, направленные на улучшение быта космонавтов, очень помогают и упрощают работу. Также хочется, чтобы наша работа была как можно более эффективной, поэтому нам очень интересны новые эксперименты, исследования, и, конечно, есть огромная сфера беспилотных аппаратов. <...> Я думаю, что молодые ученые смогут найти что-то интересное для себя, чем бы они не занимались", - сказал в разговоре с ТАСС Дубров.

Всероссийский форум космонавтики и авиации "Космостарт" проводит ГУАП с 2016 года совместно с Северо-Западной межрегиональной общественной организацией "Федерация космонавтики РФ" и госкорпорацией "Роскосмос".