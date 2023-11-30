В Калужской области упростили предоставление льгот детям участников СВО

В частности, из действующего закона исключили требования, касающиеся периода и территории участия граждан в военной операции

КАЛУГА, 30 ноября. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Калужской области упростили процедуру регистрации льгот на горячее питание для детей участников СВО, сообщил спикер заксобрания Геннадий Новосельцев.

"Из действующего закона исключены требования, касающиеся периода и территории участия граждан в специальной военной операции. Данная мера социальной поддержки будет назначаться единожды и до конца учебного года, в котором будет завершена специальная военная операция. То есть каждый год не нужно будет собирать справки, продлевая право на данную льготу", - цитирует Новосельцева пресс-служба регионального парламента.

Решение о внесении изменений в региональный закон было принято на сессии 30 ноября, депутаты проголосовали единогласно. Документ был подготовлен по итогам встречи Новосельцева с семьей участника спецоперации, говорится в сообщении.