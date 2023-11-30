На трассе Р-254 "Иртыш" ограничили движение грузового транспорта из-за непогоды

Также ограничено движение автобусов на дорогах регионального значения

ТАСС, 30 ноября. Движение пассажирского и грузового транспорта ограничено на федеральной трассе "Иртыш" по маршруту Челябинск - Новосибирск от границы Челябинской области до города Кургана из-за непогоды, сообщили в УМВД области.

"По причине неблагоприятных погодных условий, таких как дождь, мокрый снег, перепады температуры, ветер с порывами до 15 м/с, зимней скользкости, введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов на дороге федерального значения Р-254 "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, от границы с Челябинской областью до города Кургана", - говорится в сообщении.

Также ограничено движение автобусов на дорогах регионального значения: Курган - Звериноголовское (до границы с Казахстаном), Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана, Курган - Куртамыш - Целинное, "Иртыш" - Щучье - Сафакулево, "Иртыш" - Юргамыш -Куртамыш, "Иртыш" - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана, "Иртыш" - Песчанотаволжанское - "Шадринск - Миасское", на дорогах межмуниципального значения на территории Кетовского, Половинского, Притобольного, Звериноголовского, Куртамышского, Целинного, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского, Альменевского, Щучанского и Сафакулевского муниципальных округов.