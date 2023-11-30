Церемония награждения победителей премии "Моя Земля – Россия – 2023" прошла в Москве

На конкурс поступило около 1 тыс. заявок

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения победителей национальной премии "Моя Земля - Россия - 2023", которая проходит в рамках государственной программы РФ "Комплексное развитие сельской территории", прошла в Москве в пресс-центре ТАСС.

Как сказал на церемонии заместитель гендиректора ТАСС Андрей Соколов, сельское хозяйство - это не просто крайне значимая отрасль экономики, но и та сфера, без которой страна в принципе не может существовать. "И тот факт, что огромное количество СМИ и блогеров уделяют внимание агропромышленной тематике, это как раз и говорит о значимости этой темы, этой сферы. Крайне важно, чтобы сельское хозяйство в СМИ не сводилось, условно, к урожаям, надоям и прочим экономическим показателям, но и отражала бы жизнь на сельских территориях", - отметил он.

"Наша страна огромная и ее сельскохозяйственный натуральный сектор очень разный, очень большой, где-то сложный, где-то, наоборот, продвинутый, - сказала председатель жюри конкурса, декан факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова, доктор филологических наук, профессор, академик РАО Елена Вартанова. - Важно, что есть журналисты, которые рассматривают освещение жизни в регионах России, на наших уникальных территориях, очень рада, что вы избрали для себя в качестве миссии писать о том, что называется агропромышленный комплекс, а на самом деле это называется наша земля, наша родина".

Директор департамента развития сельских территорий Министерства сельского хозяйства РФ Ксения Шевёлкина отметила, что в этом году пришло около 1 тыс. заявок на конкурс. "Это приятно, потому что мы фактически во главу этого конкурса ставим темы, связанные с развитием сельских территорий, как освещается этот вопрос в СМИ. Конечно же, мы говорим о том, что чем ярче наши коллеги смогут осветить это и донести до людей, тем эффективнее будет наша совместная работа", - отметила она.

"Мы знаем, что Россия - прекрасная земля, прекрасная страна, огромная, самая большая в мире, но мы про Россию не знаем ничего - про столько всего потрясающего, это видно по вашим материалам", - отметила член жюри конкурса, ведущая прямого эфира "Время покажет" на Первом канале, автор программы "Мы и наука" на канале НТВ Екатерина Шугаева.

О церемонии награждения

Организатором премии является Минсельхоз России. Премия проводится с 2020 года. Она призвана поощрить лучших авторов, публикующих материалы о развитии загородной жизни.

Победители отбирались по пяти основным номинациям: "Мое дело", в которой авторы представили истории стартапов, открытия и развития собственного бизнеса на загородных территориях, "Туристические маршруты", где оценивались материалы о развитии и преимуществах туризма на загородных территориях, "Лучше, чем город", материалы которой рассказывают о создании комфортной среды и развитии инфраструктуры на сельских территориях, "Спорт для всех", которая посвящена проектам, поощряющим здоровый образ жизни и занятия спортом для всех групп населения сельских территорий, и "Территория жизни", в которой рассказывается о тех, кто уже переехал за город.

Также победители отбирались по двум специальным номинациям: "Национальный колорит", в рамках которой авторы готовят свои материалы на родных языках, и "Блогосфера", где свои работы представляли блогеры.

Победители премии

Победителем в первой номинации "Мое дело" стал Максим Андреев, представляющий редакцию газеты "Псковская правда", в номинации "Туристические маршруты" - автор из Бурятии Никита Суханов с каналом "По регионам" и программой "По районам". В следующей номинации - "Лучше, чем город" - победителем стал Александр Кулишенко, ГТРК "Волгоград-ТРВ".

В номинации "Спорт для всех" победителем стал Михаил Дорошенко с телеканала ОТС из Новосибирской области, в номинации "Территория жизни" победителем стала Светлана Синцова из "Псковской ленты новостей".

Победителями специальной номинации "Национальный колорит" стал телеканал БСТ - Башкирское сетевое телевидение, а в специальной номинации "Блогосфера" - Наталья Короткова и ее канал на "Дзене" о четырех годах жизни и счастье в деревне.