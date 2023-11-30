В Москве ожидается аномальное похолодание с 3 декабря

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, морозы будут достигать 13-17 градусов

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Заметное похолодание начнется в столице с воскресенья, 3 декабря. Морозы будут достигать 13-17 градусов, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"С 3 декабря ожидается заметное похолодание - температура на 5-8 градусов ниже нормы. В воскресенье ночью прогнозируется минус 8-13 градусов, днем - минус 5-9 градусов, в понедельник днем и ночью - минус 8-13 градусов. Во вторник морозы будут трещать до 12-17 градусов ночью и 10-15 градусов днем", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в последующие дни, по предварительным расчетам, потепления не ожидается. "Это очень холодная погода, январские показатели, но даже не для Москвы, а для более северных регионов. Когда температура на семь и более градусов ниже нормы - это опасное явление, выпускается предупреждение об очень холодной погоде", - отметил он.