В Томской области запретили проезд большегрузов и автобусов на трассе Р-255 "Сибирь"

Запрет введен до приведения проезжей части в нормативное состояние

ТОМСК, 30 ноября. /ТАСС/. Временное ограничение движения для большегрузов и автобусов ввели на трассах в Томской области из-за непогоды, сообщили в УМВД по региону.

"В связи с резким ухудшением погодных и дорожных условий, связанным с обледенением проезжей части и риском увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, введено временное ограничение движения большегрузных автомобилей и автобусов на следующих автомобильных дорогах: Томск - Каргала - Колпашево (с 0-го по 65-й километр) и Р-255 "Сибирь" (от г. Томска до д. Алаево)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что запрет введен до приведения проезжей части в нормативное состояние. В настоящее время спецтехника устраняет последствия непогоды.

По данным синоптиков, в Томской области до утра 1 декабря ожидается умеренный снег, в отдельных районах гололед, утром местами туманы. Порывы ветра достигнут 13 м/ с, температура воздуха ночью упадет до минус 14 градусов Цельсия.