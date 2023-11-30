СМИ: Россия передала Сомали 25 тыс. тонн зерна в качестве гуманитарной помощи

Сомалийское национальное информационное агентство отмечает, что эта партия позволит обеспечить необходимую помощь общинам, пострадавшим от наводнений

ПРЕТОРИЯ, 30 ноября. /ТАСС/. Сомалийская сторона получила от России партию зерна массой 25 тыс. тонн, которая позволит правительству республики справиться с последствиями наводнений. Об этом сообщило Сомалийское национальное информационное агентство.

Партия гуманитарной помощи была доставлена в Сомали в четверг, пишет агентство. Зерно передали Сомалийскому агентству по ликвидации последствий стихийных бедствий. На церемонии присутствовали различные официальные лица республики, в том числе глава МВД Ахмед Моалим Фики и министр портов и морского транспорта Абдуллахи Ахмед Илка-Джир, а также посол России в Джибути и Сомали по совместительству Михаил Голованов.

Агентство отмечает, что эта партия зерна позволит обеспечить необходимую помощь общинам, пострадавшим от наводнений. Правительство Сомали выразило РФ благодарность за поддержку.

16 ноября телеканал Би-би-си со ссылкой на сомалийские власти сообщил, что сильнейшее за столетие наводнение в республике унесло жизни по меньшей мере 32 человек, сотни тысяч стали вынужденными переселенцами. После продолжительной засухи на Сомали обрушились ливни, вышли из берегов реки. Особо тревожная обстановка сложилась в долине реки Джубба на юге страны. По данным ООН, от разрушительного наводнения могут пострадать более 1,6 млн человек, могут быть уничтожены 1,5 млн га сельскохозяйственных угодий.

22 августа президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры о безвозмездных поставках по 25-50 тыс. тонн зерна из России шести африканским странам находятся на завершающей стадии. Ранее глава государства называл среди этих стран Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центрально-Африканскую Республику и Эритрею. 28 ноября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов сообщил, что реализация поставок зерна в несколько африканских стран началась.