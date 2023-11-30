В Москве в приютах остаются порядка 16 тыс. кошек и собак

Более 2,1 тыс. животных взяли хозяева с начала года

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 2,1 тыс. животных забрали из городских приютов с начала 2023 года, около 16 тыс. собак и кошек остаются без хозяев. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"Любящую семью обрели более 1 750 собак и более 400 кошек. Все они сегодня отмечают свой новый праздник - День домашних животных. Но порядка 16 тыс. собак и кошек еще ждут своих хозяев в 13 городских приютах. Там для животных построены теплые вольеры и площадки для выгула. О подопечных заботятся ветеринары, специалисты по уходу и социализации и волонтеры", - говорится в публикации.

Отмечается, что животные в приютах здоровы, привиты, стерилизованы и чипированы. Они приучены к лотку, многие уже привыкли к людям. Найти своего друга можно с помощью каталога или приехав в приют лично.

"Запись для посещения городских приютов не нужна. Перед визитом ознакомьтесь с графиком работы на официальных сайтах учреждений и не забудьте взять с собой паспорт", - добавили в комплексе.

Как уточнил в своем официальном телеграм-канале мэр столицы Сергей Собянин, в городе открыты 26 государственных ветклиник, где можно сделать, например, бесплатную прививку от бешенства. Кроме того, круглосуточно работают выездная ветеринарная служба и контакт-центр для владельцев животных.

"В июле этого года на mos.ru запустили суперсервис "Мой питомец", где собрана вся информация о ветеринарных услугах столицы, а также доступна электронная амбулаторная карта животного - в нее автоматически подгружаются результаты анализов и посещений врача. В рамках программы "Мой район" с 2021 года реализуется проект "Питомцы в Москве", новые комплексы для выгула и тренировки собак постепенно появляются в разных районах", - заключил он.