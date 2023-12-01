Telegraph: Букингемский дворец может подать в суд на обвинившего Карла III в расизме

По данным газеты, в Букингемском дворце рассматриваются различные варианты развития событий

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Букингемский дворец рассматривает возможность подать в суд на телеведущего Пирса Моргана, который в эфире канала Talk TV раскрыл информацию о том, кто из членов королевской семьи интересовался цветом кожи сына принца Гарри и его супруги Меган. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

"Мы рассматриваем все варианты", - заявил изданию источник в Букингемском дворце.

Ранее в Великобритании поступила в продажу новая книга известного эксперта по королевской семье Омида Скоби Endgame ("Конец игры"), в которой он раскритиковал как отдельных членов правящей фамилии, так и институт монархии в целом. Скандал вокруг публикации разгорелся еще сильнее, когда выяснилось, что в переведенном на голландский язык варианте книги содержалась информация о том, кто из членов королевской семьи позволил себе якобы расистские высказывания в отношении первенца принца Гарри.

В оригинальном варианте на английском языке эти сведения отсутствовали. Сам Скоби объяснил это требованиями британского законодательства. Как подчеркнула The Daily Telegraph, на фоне скандала книжные магазины в Нидерландах в экстренном порядке убрали Endgame со своих полок. Согласно Скоби, вызвавший дискуссию фрагмент попал в голландскую версию книги из-за ошибки в переводе. Газета указала, что книгу по-прежнему можно приобрести на некоторых нидерландских сайтах, а ее стоимость достигает $200.

На протяжении нескольких дней британские СМИ не сообщали вскрывшиеся подробности, пока в эфир Talk TV не вышел Морган, известный своей скандальной репутацией. Он заявил, что именно король Великобритании Карл III и супруга наследника престола принца Уильяма принцесса Уэльская Кейт интересовались цветом кожи сына герцога и герцогини Сассекских. При этом телеведущий отметил, что не верит в эти утверждения, но считает важным рассказать о них.

Герцогиня Сассекская Меган в интервью американской телеведущей Опре Уинфри в марте 2021 года сообщила, что ей пришлось столкнуться с расизмом при общении с королевской семьей. В эфире телеканала CBS она упомянула о том, что родственники ее мужа были обеспокоены цветом кожи ее будущего ребенка. О том, кто именно сделал такие заявления, она не сказала.