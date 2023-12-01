Yomiuri: страны G7 активизируют борьбу с дезинформацией

Также они намерены ввести нормы оценки риска систем искусственного интеллекта, пишет газета

ТОКИО, 1 декабря. /ТАСС/. Страны Группы семи намереваются ввести единые нормы и правила оценки потенциального риска со стороны систем искусственного интеллекта (ИИ) и активизировать борьбу с распространением дезинформации. Об этом сообщила крупнейшая японская газета Yomiuri.

Согласно попавшему в распоряжение издания тексту документа, страны "семерки" утвердят международные нормы разработки систем искусственного интеллекта, которым должны будут следовать разработчики и на основе которых государства смогут вносить изменения в свою законодательную базу. Ожидается, что документ предварительно будет одобрен уже в пятницу на профильной онлайн-встрече G7, а окончательно утвержден позднее в декабре, когда пройдет виртуальный саммит лидеров стран Группы семи.

Особое внимание "семерка" уделит противодействию распространению ложной информации. В частности, G7 рассматривает возможность активного использования разрабатываемой в настоящее время цифровой технологии под названием Originator Profile, которая позволяет отследить изначальный источник той или иной информации, в том числе ложной и размещенной в сетевом пространстве со злым умыслом. Свод нормативов и правил "семерки" также обяжет компании в полной мере оценивать потенциальные риски, которые их разработка в сфере ИИ может с собой нести, и полностью их ликвидировать перед представлением разработки широкой публике.

В апреле в городе Такасаки прошла встречи министров цифровизации G7, главной темой которой стало как раз стремительно развитие ИИ и нейросетей. G7 в последнее время последовательно выступает за необходимость регулирования этих сфер, а также ответственного использования ИИ и нейросетей.