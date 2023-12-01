В Томске восстановили проезд на трассе Р-255 "Сибирь"

Временное ограничение движения на трассах в регионе вводилось из-за обледенения проезжей части и риска увеличения ДТП

ТАСС, 1 декабря. Ограничение движения для большегрузов и автобусов из-за непогоды снято на трассах в Томской области, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"После проведения работ по приведению проезжей части в нормативное состояние, движение транспорта по автомобильным дорогам "Томск - Каргала - Колпашево" и Р-255 "Сибирь" восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что временное ограничение движения на трассах в Томской области введено из-за обледенения проезжей части и риска увеличения ДТП.

По данным синоптиков, в Томской области до утра 1 декабря ожидается умеренный снег, в отдельных районах гололед, утром местами туманы. Порывы ветра достигнут 13 м/ с, температура воздуха ночью упадет до минус 14 градусов.