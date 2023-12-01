В одном из старейших сел Приамурья подключили мобильную связь и сеть LTE

Подключение сел осуществляется по каналам "Ростелекома"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 декабря. /ТАСС/. Мобильную связь и высокоскоростной интернет получили жители Кузнецова - одного из старейших сел в Амурской области, основанного почти 170 лет назад. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития и связи.

"Благовещенск, РФ - ПАО "МТС" (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, сообщает о запуске сети LTE в селе Кузнецово Магдагачинского района. Благодаря установке нового телеком-оборудования более 100 жителей пограничного села получили мобильную связь и высокоскоростной мобильный интернет", - говорится в сообщении.

Сеть LTE доступна на всей территории села, где располагаются жилые дома, общеобразовательная школа с группой для дошкольников, библиотека, почта, фельдшерский пункт и магазин. Подключение сел осуществляется по каналам "Ростелекома". В ближайшее время зайдут другие операторы связи.

Кузнецово - одно из старейших сел области, основанное в 1857 году забайкальскими казаками, прибывшими с реки Онон, и названное в честь купца-золотопромышленника, потомственного почетного гражданина Ефима Кузнецова. Населенный пункт находится в пограничной зоне, на противоположном берегу Амура на расстоянии около 2,5 км расположена ближайшая китайская деревня Чжэнци.

За последний месяц подключены шесть малочисленных сел в Ивановском, Белогорском и Завитинском округах. Также скоростной мобильный интернет стал доступен жителям сел Гуран Свободненского округа и Кувыкта Тындинского округа.