Татарстан и Тула стали лидерами рейтинга интенсивного взаимодействия с Китаем

Указанный рейтинг решено публиковать ежегодно, сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Амурская область, Еврейская автономная область, Приморский край, Республика Татарстан и Тульская область возглавили рейтинг интенсивного взаимодействия российских регионов с КНР. Об этом сообщил президент фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов.

Как он уточнил, оценка осуществлялась по десятибалльной шкале. Виноградов отметил, что на этот раз в рейтинге ни один из российских регионов не получил максимального (десять) или минимального (один) числа баллов. Все пять перечисленных лидеров получили по девять баллов.

"Во-первых, важно повышение узнаваемости регионов России, - рассказал он на пресс-конференции в Пекине, на которой был представлен рейтинг продуктивности взаимодействия регионов РФ и Китая. - Если анализировать информацию СМИ, 70-80% сообщений будет касаться переговоров и намерений. Не всегда очевидно, получили ли они развитие".

Сопредседатель Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов, отвечая на вопрос ТАСС на мероприятии, сказал, что считает приведенную оценку "весьма и весьма объективной". Он сообщил, что власти РФ решили публиковать указанный рейтинг ежегодно.

Титов с 29 ноября по 1 декабря находится с визитом в КНР. В состав делегации входят заместитель председателя комитета дружбы, мира и развития двух стран Виктор Звагельский, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов, председатель наблюдательного совета холдинга "Базовый элемент" Олег Дерипаска, аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, президент общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

Российско-китайский комитет дружбы, мира и развития - межгосударственная неправительственная организация, созданная в 1997 году руководителями двух стран. 30 ноября в Пекине состоялось его пленарное заседание.