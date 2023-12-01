На трассах "Иртыш" и Екатеринбург - Курган из-за непогоды остановили движение автобусов

Также ограничения касаются такси и грузовиков

ТАСС, 1 декабря. Движение автобусов, такси и грузовиков временно приостановлено из-за гололедицы на федеральных трассах "Иртыш" и Екатеринбург - Шадринск - Курган в Курганской области. Об этом сообщили в Telegram-канале регионального правительства.

"Госавтоинспекция информирует об ограничении движения автотранспорта по автодорогам: "Иртыш" подъезд к г. Тюмень", Екатеринбург - Шадринск - Курган. По причине неблагоприятных погодных условий, создающих реальную угрозу безопасности дорожного движения, введено временное ограничение для движения пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении.

Остальных водителей призывают также отказаться от поездок на дальние расстояния.