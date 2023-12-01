Погодные условия позволили возобновить перевалку грузов в портах Черноморского побережья

Практически все задержанные на фоне непогоды поезда ввели в график

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Погодные условия позволили возобновить перевалку грузов и перевозки пассажиров в основных морских портах Черноморского побережья России. Об этом говорится в сообщении Минтранса.

"Накануне погодные условия позволили с некоторыми ограничениями возобновить перевалку грузов и пассажирские перевозки в основных морских портах Черноморского побережья России", - отмечается в сообщении.

В министерстве также добавили, что практически все поезда, следующие на Черноморское побережье, ввели в график.

В штатном режиме работают аэропорты столичного региона и аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге. В Сочи задержек на вылет также нет, отметили в Минтрансе.

Движение по федеральным трассам из-за погодных условий не ограничено.

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