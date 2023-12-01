Почти 620 тыс. куб. м снега вывезли на снегосплавные пункты Москвы

В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Около 620 тыс. куб. м снега вывезено для утилизации на снегосплавные пункты с начала сильных снегопадов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В настоящее время все 56 стационарных снегосплавных пунктов работают в круглосуточном режиме. Специалисты комплекса городского хозяйства организовали вывоз на них почти 620 тыс. куб. м снега", - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что все сооружения соответствуют современным требованиям безопасности, не наносят вред окружающей среде.

"Принцип действия снегосплавов основан на использовании тепла сточных вод для плавления снежной массы. Снег сбрасывают в приемный бункер, оснащенный сепараторами-дробилками для измельчения, затем он попадает в специальный отсек, куда подается сточная вода температурой не ниже 10 градусов. Весь мусор оседает в песколовках, талая вода отводится обратно в канализационный коллектор и уходит в очистные сооружения, где проходит полный цикл механической и биологической очистки", - пояснил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в Москве продолжаются масштабные работы по уборке снега, в них задействовано максимальное количество техники, средства малой механизации, дворники.