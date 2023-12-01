В Сочи после шторма со 2 декабря начнут открывать зимние пляжи

Работу планируют проводить поэтапно до середины декабря

КРАСНОДАР, 1 декабря. /ТАСС/. Зимние пляжи в Сочи после шторма будут открывать поэтапно, ликвидация последствий продолжается, первый пляж начнет принимать отдыхающих 2 декабря. Об этом сообщается на сайте администрации Сочи.

"Первым откроется уже завтра пляж "Маяк" в центре Сочи", - говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра города Светланы Калининой, выработали поэтапный график открытия пляжей. Глава Сочи Алексей Копайгородский поставил задачу "как можно быстрее ликвидировать последствия стихии и восстановить всю инфраструктуру зимних пляжей".

3 декабря откроют два пляжа, на следующей неделе - еще 11, остальные - к середине декабря. На пляжах "Взморье" и "Багратион" будет проводиться реконструкция до мая 2024 года.

В общей сложности в ликвидации последствий шторма в Сочи задействовали более 3,5 тыс. человек, за сутки убрали 540 тонн мусора. Ранее сообщалось, что шторм повредил 50 городских пляжей в Сочи. Это почти треть всех пляжей города. Первостепенно последствия ликвидируют на зимних пляжах, которых в Сочи более 30.

Непогода пришла в Краснодарский край 24 ноября, в некоторых районах меньше чем за сутки выпала почти месячная норма осадков. Наблюдался шторм, в Сочи на море волнение достигало 6 баллов, высота волн - 4 м. Шторм длился несколько дней.