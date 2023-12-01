Медведев допустил, что региональный маткапитал скоро может появиться в ДНР

Председатель "Единой России" напомнил, что маткапитал на федеральном уровне существует давно, при этом регионы могут предоставлять и свои сертификаты или вводить аналогичные меры поддержки

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Региональный материнский капитал в скором времени может появиться в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в ходе приема граждан сообщил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.

Политик напомнил, что маткапитал на федеральном уровне существует давно, при этом регионы могут предоставлять и свои сертификаты или вводить аналогичные меры поддержки при наличии возможности.

"Насколько я знаю, сейчас планируется введение [в ДНР] материнского капитала, особенно имея в виду, что следующий год объявлен Годом семьи. И такая возможность появится у любой имеющей на это право семьи в Донецкой Народной Республике. Исхожу из того, что руководство [ДНР] в ближайшее время с такой инициативной выйдет и примет необходимый нормативный акт", - сказал Медведев.

По его словам, "тогда к федеральному материнскому капиталу добавится и региональный материнский капитал". В целом, заметил Медведев, партия поддерживает введение материнского капитала и на уровне регионов.