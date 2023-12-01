В трех регионах ПФО на участке трассы М-5 ввели ограничение движения

По данным МЧС, его снимут в случае улучшения погодных условий

ТАСС, 1 декабря. Ограничение движения для грузовиков, пассажирских автобусов и такси ввели на участке федеральной трассы М-5 "Урал" в Оренбургской области, Татарстане и Башкирии в связи с непогодой. Об этом сообщает ГУ МЧС по Республике Башкортостан.

"С 14:15 до 21:00 1 декабря вводится временное ограничение движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения М-5 "Урал" в Оренбургской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, с 1 494-го по 1 548-й км в связи с наступлением неблагоприятных погодных условий", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили, что время окончания ограничения может измениться в зависимости от погодных условий.

В региональных управления ГУ МЧС сообщили, что 1 декабря в Татарстане, Башкирии и Оренбуржье прогнозируются снегопад, туман и гололедица.