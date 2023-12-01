Медведев поддержал идею о досрочном выходе на пенсию физруков в детсадах

Председатель "Единой России" отметил, что особой разницы в педагогической деятельности, которой занимаются воспитатели и инструкторы по физкультуре, нет

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал предложение о досрочном выходе на пенсию инструкторов по физической культуре в детских садах. С такой просьбой к нему обратилась сотрудница одного из дошкольных учреждений Новосибирска Оксана Бекетова в рамках приема граждан, приуроченного к 22-летию партии.

Бекетова отметила, что работает инструктором по физкультуре более 14 лет, однако не имеет права выйти на пенсию досрочно, так как эта должность не входит в разряд педагогических. "Но мы так же являемся участниками образовательной деятельности, так же как воспитатели. Просим помощи в решении данной проблемы", - обратилась она к Медведеву.

Медведев отметил, что особой разницы в педагогической деятельности, которой занимаются воспитатели и инструкторы по физкультуре, нет. Он напомнил, что в 2000-е годы принималось специальное постановление, в котором перечислены лица, имеющие право на досрочную пенсию.

"Чтобы решить эту вашу проблему, а я считаю, что ее нужно решить, надо дополнить это постановление. Я в целом считаю, что это справедливо. Абсолютно тот же труд, те же дети. И работа с ними требует такой же отдачи, является такой же сложной, как и работа воспитателей в детском саду", - сказал Медведев.

Он обратился к главе партийной комиссии по работе с обращениями граждан Анне Кузнецовой с поручением направить соответствующие запросы, в том числе в министерство труда и социальной защиты, министерство экономического развития, а также "подключить" Минпросвещения. "Думаю, что мы это постараемся решить в недалекой перспективе", - сказал Медведев.