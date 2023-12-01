Патрушев сообщил о скором создании 25 университетских кампусов мирового уровня в РФ

Секретарь Совбеза РФ отметил, что многих субъектах страны работа уже началась

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 декабря. /ТАСС/. Россия в ближайшей перспективе создаст как минимум 25 университетских кампусов мирового уровня, где будут выполняться важнейшие научные и технологические проекты, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по кадрам для авиапрома.

"В ближайшие годы в России будут созданы не менее 25 университетских кампусов мирового уровня с современными условиями для учебы и научной деятельности. Во многих субъектах Российской Федерации работа уже началась", - сказал он.

По словам Патрушева, университетские кампусы должны стать точками притяжения для талантливой молодежи со всей страны и центрами развития критически важных отечественных технологий, реализации научных проектов.

В частности, пояснил он, создание такого кампуса на базе Рыбинского государственного авиационного технического университета поможет увеличить число студентов, улучшить их подготовку, а также выполнять прикладные исследования в интересах компаний региона, в первую очередь - авиапрома.

Секретарь Совбеза РФ обратил внимание, что близкое расположение университета к предприятиям, включая двигателестроительное "ОДК-Сатурн", позволяет увязать научно-исследовательскую и производственно-технологическую деятельность, эффективно использовать производства для исследований и разработок.

"Проект является важным компонентом для успешного развития не только университета, но и города Рыбинска в целом. Будет способствовать сохранению и развитию в городе комплекса уникальных отраслевых компетенций", - отметил Патрушев.

Он добавил, что Рыбинским университетом подготовлена дорожная карта по строительству кампуса мирового уровня "Меркурий". Разработана архитектурно-градостроительная концепция, состав и параметры объектов кампуса, учитывающие потребности промышленности.