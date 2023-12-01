Медведев поручил ускорить решение вопроса с выплатами пенсий в новых регионах РФ

По его словам, сложности с оформлением выплат чаще всего возникают из-за отсутствия у граждан документов или уничтожения баз данных жителей новых регионов до их принятия в состав РФ

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поручил партийцам проработать с правительством и Социальным фондом РФ вопрос пенсионных выплат гражданам новых регионов с тем, чтобы ускорить возможность их оформления и получения.

"Прошу подготовить предложения по кардинальному улучшению оформления пенсионных выплат на новых территориях. <…> Нужно переговорить специально и с [вице-премьером РФ] Татьяной Алексеевной [Голиковой], и с министром труда [Антоном Котяковым], и с другими коллегами. И с фондом социальным. Если нужны какие-то нормативные предложения, то пусть они их делают быстрее, мы поддержим", - отметил Медведев в ходе приема граждан.

Он подчеркнул, что пенсия становится источником существования для большого количества людей. Тот факт, что вопрос долго не решается "осложняет жизнь большому количеству людей". "Есть специальные процедуры восполнения несуществующих бумаг - нам нужно в максимальной степени задействовать их. Или установить, что если какие-то обстоятельства невозможно доказать существующими документами, значит тогда нужно принимать их на веру или какие-то другие доказательства использовать", - подчеркнул Медведев.

Он также напомнил, что уже обсуждал этот вопрос с правительством год назад. Так, подчеркнул Медведев, сегодня есть "объективные сложности" с назначением и выплатой пенсий в новых регионах, которые чаще всего связаны с отсутствием у граждан документов или уничтожением баз данных жителей новых регионов до их принятия в состав РФ. "Понимаю, есть проблемы с документами, знаю это не понаслышке. Мы с коллегами из правительства неоднократно обсуждали предложения, каким образом уйти от бюрократии и пользоваться той документальной базой, которая есть, восполнять документы. <…> Но прошу коллег по "Единой России" подключиться и доложить мне лично, какова ситуация сейчас с оформлением пенсии, потому что в течение года если это все происходит, то это безобразие, скажем по-честному. Надо работать гораздо быстрее", - отметил Медведев.