В Томской области и Кузбассе восстановили движение автобусов

Оно было отменено ранее из-за гололедицы

КЕМЕРОВО, 1 декабря. /ТАСС/. Движение общественного транспорта, приостановленное в отдельных районах Кемеровской и Томской областей из-за сильной гололедицы, восстановлено.

"В ночь с 30 ноября на 1 декабря Дирекцией автомобильных дорог Кузбасса было рекомендовано приостановить движение автобусов до светлого времени суток. Междугороднее автобусное сообщение в Кузбассе восстанавливалось 1 декабря после 10:00 (06:00 мск) в зависимости от реальных погодных условий в каждом населенном пункте. Сейчас все дороги открыты, ограничения по выпуску автобусов на линию сняты. В данный момент в связи с нестабильными погодными условиями и гололедными явлениями на дорогах Кузбасса выпуск междугородних автобусов осуществляется с согласованиями с диспетчерскими службами пунктов отправления и прибытия автобусов", - сообщили в министерстве транспорта региона.

В УМВД по Томской области уточнили, что восстановлено движение на автомобильной дороге Томск - Мариинск после приведения проезжей части в нормативное состояние. Ранее здесь ограничивали проезд большегрузов и автобусов.

По данным синоптиков, в Кемеровской области в ночь на 2 декабря ожидается похолодание до минус 6 градусов, в Томской области - до минус 13 градусов. Порывы ветра будут достигать 13 м/с, на дорогах ожидается гололедица.