В Курской области заработал первый электробусный маршрут

Электробусы будут курсировать от Московской площади до Онкологического центра с интервалом в 17-25 минут

КУРСК, 1 декабря. /ТАСС/. Первый в Курской области электробусный маршрут протяженностью около 38 км заработал в Курске, в торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Роман Старовойт и первый замминистра транспорта России Андрей Костюк, передает корреспондент ТАСС.

Маршрут №7Э "Московская площадь - Онкологический центр" будут обслуживать электробусы марки "Камаз-6282", закупленные в ходе комплексного развития городского наземного электрического транспорта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Электробусы адаптированы для перевозки маломобильных жителей региона, оснащены климат-контролем, медиапанелями, системами автоинформирования пассажиров, видеонаблюдением, запас хода транспорта составляет до 95 км. Остановки на первом электробусном маршруте объявляют голосом Максима Добророднова - обладателя официального рекорда Книги рекордов России "За самый длительный 24-часовой поэтический онлайн-марафон".

"Новый маршрут позволит пациентам онкологического диспансера, жителям Магистрального проезда быстрее добираться до центра города и усилит транспортную доступность микрорайона. Интервал движения транспорта - от 17 до 25 минут", - отметили в пресс-службе правительства региона.

В ближайшее время в Курскую область прибудут еще 44 автобуса и 7 трамваев, всего в 2023 году в регионе обновили около 360 транспортных средств, 222 машины - благодаря нацпроекту. За счет поставок автобусный парк Курска обновили почти на 100%.