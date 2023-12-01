В Курганской области сняли ограничения движения, введенные на федеральных трассах

Они были введены ранее из-за непогоды

ТАСС, 1 декабря. Госавтоинспекция сняла все ограничения движения, введенные на федеральных трассах в Курганской области из-за непогоды, а также частично - на региональных и муниципальных дорогах. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ранее запрет вводился для передвижения автобусов, такси и грузовиков на некоторых трассах области из-за гололедицы.

"Введенные ранее ограничения на федеральных автодорогах региона полностью сняты. Частично открыты для движения пассажирского транспорта региональные дороги: Курган - Куртамыш - Целинное (участок Курган - Куртамыш), "Иртыш" - Юргамыш - Куртамыш, "Иртыш" - Песчанотаволжанское - Шадринск - Миасское, Курган - Звериноголовское (до границы Казахстана), Курган - Половинное - Воскресенское - граница Казахстана", - говорится в сообщении с уточнением, что ограничения не действуют больше на дорогах общего пользования межмуниципального значения на территории Кетовского, Половинского, Притобольного, Звериноголовского, Юргамышского, Мишкинского, Шумихинского и Альменевского муниципальных округов.

При этом движение автобусов еще запрещено на дорогах Курган - Куртамыш - Целинное - на участке Куртамыш - Целинное, "Иртыш" - Шумиха - Усть-Уйское - граница Казахстана, "Иртыш" - Щучье - Сафакулево, на дорогах общего пользования межмуниципального значения в Куртамышском, Целинном, Щучанском и Сафакулевском муниципальных округах.