Города РФ отметили высадку 70 млн деревьев акции "Сохраним лес" зеленой подсветкой

Организаторами акции выступают Минприроды России, Рослесхоз, всероссийское общественное движение "Волонтеры леса" при поддержке движения "Экосистема"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Осенний лесовосстановительный сезон в России достиг цели по высадке 70 млн деревьев в 2023 году, заключительное дерево высажено в Крыму. В честь события российские города включили зеленую подсветку на телебашнях и зданиях, сообщает пресс-служба акции "Сохраним лес".

"Флешмоб акции "Сохраним лес" - яркая заключительная точка этого сезона. Каждый регион включился в поддержку проекта, это по-настоящему ценно. Лес - это наше общее природное достояние и богатство. Если на географической карте России объединить прямыми отрезками несколько городов - участников флешмоба, то их расположение символично сложится в слово "Лес". Этой световой активностью мы хотели показать, что вместе способны на великие дела. Пусть этот флешмоб станет символом нашей любви к природе и лесам страны", - заявила глава движения "Волонтеры леса" Ольга Степченко, чьи слова приводятся в сообщении.

Зеленую подсветку фасадов главных зданий, телебашен и архитектурных достопримечательностей включили Волгоград, Тамбов, Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа (буква "Л"), Нижневартовск, Салехард, Тазовский, Омск, Красноярск (буква "Е"), Магадан, Якутск, Нерюнгри и Хабаровск (буква "С"). Зеленая подсветка появилась также в регионах на десятках телебашен Российской телевизионной и радиовещательной сети.

"Одна из задач нацпроекта "Экология" - достичь баланса по площадям выбытия лесов в связи с заготовкой древесины, болезнями леса, пожарами и площадям лесовосстановления, закладки новых лесов. Уже несколько лет подряд площадь восстановленных лесов выше площади вырубленных и погибших территорий. И мероприятия акции "Сохраним лес", безусловно, вносят существенный вклад в достижение заявленных показателей, в том числе благодаря активности жителей всех регионов нашей страны", - добавил глава Рослесхоза Иван Советников.

Об акции "Сохраним лес"

Впервые всероссийскую акцию "Сохраним лес" провели в 2019 году. Ежегодно к акции присоединяются до 1,5 млн участников, которые за четыре года реализации проекта высадили более 222 млн деревьев. Экологическая инициатива стала по праву считаться одной из крупнейших в России. Акция проводится по национальному проекту "Экология". Организаторами выступают Минприроды России, Рослесхоз, всероссийское общественное движение "Волонтеры леса" при поддержке движения "Экосистема" и общероссийского движения детей и молодежи "Движение первых".