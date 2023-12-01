Суд Петербурга оштрафовал телеканал Aiva за пропаганду ЛГБТ

Сумма штрафа составила 500 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 500 тыс. рублей музыкальный телеканал Aiva за трансляцию клипа певца Сергея Лазарева, в котором Роскомнадзор обнаружил пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности ООО "Аива" за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола). Суд назначил наказание в виде штрафа в 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Из протокола следует, что днем 29 августа и ночью 25 сентября редакция телеканала допустила распространение музыкального клипа на песню "Так красиво" Сергея Лазарева. Суд установил, что кадры в клипе создают установку для аудитории о приемлемости нетрадиционных сексуальных отношений и их равноценности союзу мужчины и женщины.