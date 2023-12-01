В России зарегистрировано более 30 препаратов из плазмы крови

Заместитель министра здравоохранения Андрей Плутницкий сообщил, что потребность в плазме крови для клинического использования составляет примерно 350 тыс. литров в год

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Более 30 лекарственных препаратов из плазмы крови по международным непатентованным наименованиям зарегистрировано в России. Потребность в плазме крови для клинического использования составляет примерно 350 тыс. литров в год, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Андрей Плутницкий на конгрессе "Национальное здравоохранение".

"У нас в настоящее время зарегистрировано 37 лекарственных препаратов из плазмы крови по международным непатентованным наименованиям в нашей стране. Необходимо предпринять нам, производителям, регионам все меры, чтобы в полном объеме мы стали абсолютно суверены. Чтобы наши пациенты никогда не испытывали перебоев в получении качественных, безопасных и доступных препаратов по справедливой цене с учетом того, что закупка идет еще из средств бюджета", - сказал он.

Плутницкий отметил, что в РФ потребность в плазме крови для клинического использования составляет примерно 350 тыс. литров в год. "В полном объеме этот объем и потребность реализуются, никаких сложностей в этой части нет. Дополнительные возможности для передачи в целях производства имеются", - пояснил он.

Второй Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит с 1 по 2 декабря на ВДНХ в Москве. Он организован в рамках Международной выставки-форума "Россия", которая проводится с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года.

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