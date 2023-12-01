В проект декрета о реализации Союзного договора впервые вошло культурное сотрудничество

Государственный секретарь Союзного государства сообщил, что проект декрета будет вынесен на рассмотрение Высшего госсовета, дата проведения которого пока не определена

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Культурно-гуманитарное взаимодействие впервые включено в проект декрета о реализации Союзного договора. Об этом сообщил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев на встрече с белорусскими и российскими журналистами.

Он напомнил, что в среду на заседании Совета министров Союзного государства в Москве был утвержден проект декрета Высшего госсовета об основных направлениях реализации положений Союзного договора на 2024-2026 годы. По словам Мезенцева, документ включает в себя 11 направлений работы. "И, пожалуй, впервые обозначаются культурно-гуманитарные направления, которых раньше, наверное, в документах правительства мы не ожидали увидеть: были экономика, финансы, поставки конкретных объемов промышленной продукции. Но то, что сегодня правительства [России и Белоруссии] готовы видеть культурно-гуманитарное сотрудничество своим приоритетом - это огромный, колоссальный прорыв", - подчеркнул он.

Госсекретарь добавил, что проект декрета будет вынесен на рассмотрение Высшего госсовета, дата проведения которого пока не определена. Мезенцев также выразил надежду, что заседание пройдет в очном формате.