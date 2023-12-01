В основу вопросов граждан к прямой линии с Путиным легли темы ЖКХ, соцсферы и СВО

В кол-центр поступают вопросы, связанные как с частными случаями, так и с системными проблемами, которые волнуют многих россиян

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Россияне начали подавать свои обращения в кол-центр Народного фронта к совмещенной прямой линии и итоговой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Чаще всего задаются вопросы, касающиеся социальной повестки, сферы ЖКХ и специальной военной операции (СВО), сообщил телеканал "Россия-24".

"Это вопросы или предложения, которые очень волнуют граждан: социальная сфера, дороги, ЖКХ, вопросы специальной военной операции, здравоохранения - то есть, все то, что в обычной жизни сопровождает любого человека", - рассказала руководитель исполкома Народного фронта в Новосибирской области Светлана Заикина из кол-центра Народного фронта.

В кол-центр поступают вопросы, связанные как с частными случаями, так и с системными проблемами, которые волнуют многих россиян. Также в 2023 году появятся вопросы от жителей новых регионов, участников СВО и членов их семей.

Кроме того, поступает большое количество поздравлений и пожеланий в адрес главы государства, а также благодарностей за проделанную работу, подчеркнули представители Народного фронта.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент подведет итоги 14 декабря. Совмещенный формат пресс-конференции и прямой линии также применялся в 2020 году, когда провести оба мероприятия в прежнем виде помешала пандемия.

Прямая линия с президентом в последний раз проходила в 2021 году, а всего суммарно - 18 раз (как отдельный формат). С 2001 года Путин 15 раз общался с россиянами в эфире в качестве президента и четыре - в качестве премьер-министра.