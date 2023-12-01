Газета "Красная звезда" отметила 100-летний юбилей

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Газета "Красная звезда", печатный орган Министерства обороны России, отметила столетний юбилей. Глава российского военного ведомства Сергей Шойгу вручил госнаграды военнослужащим и гражданским служащим редакции и издательства, сообщили в Минобороны РФ.

"Свое поздравление со столетием хотел бы, конечно, начать с ветеранов, со слов благодарности ветеранам газеты, ветеранам издательства за то, что они во все эти трудные, сложные времена смогли сберечь дух, характер, цель, которая была поставлена давным-давно перед нашей газетой", - сказал Сергей Шойгу в своем поздравлении.

Глава российского военного ведомства особо подчеркнул, что работа сотрудников газеты всегда отличалась высоким профессионализмом, ответственностью и мужеством. И сегодня эти традиции предшественников сохранены и преумножаются. "Не случайно в этот торжественный день военнослужащие и гражданские служащие редакции газеты и издательства "Красная звезда" были награждены высокими государственными наградами. В завершении своего выступления генерал армии Сергей Шойгу особо подчеркнул, что сам является большим почитателем газеты. Он пожелал всем краснозвездовцам творческого поиска, сохранения замечательных боевых традиций и новых высоких достижений", - добавили в МО РФ.

О газете

Газета "Красная звезда" создана по решению Политбюро ЦК РКП(б) от 29 ноября 1923 года как центральный печатный орган наркомата по военным и морским делам СССР (в последующем - Министерства обороны СССР). Первый номер вышел 1 января 1924 года. В период Великой Отечественной войны "Красная звезда" стала одной ведущих общенациональных газет. В редакции трудились такие выдающиеся писатели и публицисты, как Михаил Шолохов, Константин Симонов, Алексей Толстой, Александр Твардовский, Всеволод Вишневский, Василий Гроссман, Илья Эренбург, Андрей Платонов и многие другие.

Весной 1992 года с созданием Министерства обороны Российской Федерации "Красная звезда" стала его центральным печатным органом. 30 июня 1992 года газета была зарегистрирована в Министерстве печати информации РФ как общероссийское печатное издание, учредителем которого является военное ведомство. В 2017 году редакция газеты получила статус газеты Вооруженных сил РФ и была включена в единую структуру редакционно-издательского центра "Красная звезда". Это позволило работать в русле единой информационной политики и более глубокого погружения тематики изданий в повседневную деятельность войск.