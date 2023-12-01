В деревне Косовка в Новой Москве построят магазин шаговой доступности

Площадь объекта составит 330 кв. м

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Двухэтажный магазин шаговой доступности площадью около 330 кв. м предлагается построить инвестору в деревне Косовка в Новой Москве. Об этом рассказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Появление подобных торговых объектов важно для развития инфраструктуры, особенно в небольших населенных пунктах. Они позволяют открывать и поддерживать средний и малый бизнес, создавать новые рабочие места. Нельзя забывать о прямой пользе для местных жителей - доступность товаров в шаговой доступности", - сказала Княжевская, слова которой приводит пресс-служба комитета.

Она уточнила, что участок для строительства расположен по адресу: поселение Вороновское, деревня Косовка, земельный участок 23Ж. Он находится недалеко от Калужского шоссе, его площадь составляет 0,11 га. В данный момент выпущен градостроительный план земельного участка.

"Инвестору также необходимо будет организовать гостевую парковку и благоустроить прилегающую к магазину территорию", - заключила Княжевская.