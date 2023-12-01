В Китай вернутся две гигантские панды из Великобритании

Как отметил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, Пекин готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Лондоном, в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия

ПЕКИН, 1 декабря. /ТАСС/. Две гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь, временно переданные Великобритании Китаем, вернутся на родину в декабре. Об этом заявил в пятницу на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Согласно соглашению о сотрудничестве, подписанному Китаем и Великобританией, гигантские панды Ян Гуан и Тянь Тянь должны вернуться в Китай после истечения срока действия соглашения о сотрудничестве в декабре этого года. Китай совершил все необходимые приготовления и приветствует возвращение Ян Гуана и Тянь Тянь", - отметил официальный представитель МИД КНР.

Ван Вэньбинь также подчеркнул, что "Китай готов продолжать укреплять сотрудничество с международными партнерами, в том числе с Великобританией, в области защиты исчезающих видов и биоразнообразия".

Ян Гуан и Тянь Тянь были переданы Эдинбургскому зоопарку в Шотландии в рамках соглашения, заключенного КНР и Великобританией в 2011 году. Срок этого соглашения составлял 10 лет, однако был продлен из-за пандемии COVID-19.