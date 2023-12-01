Проект "Москва - город кино" стал лауреатом премии в сфере креативных индустрий

Торжественная церемония награждения прошла в "Зарядье"

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Торжественная церемония награждения лауреатов Российской национальной премии в сфере креативных индустрий (Russian Creative Awards) прошла в "Зарядье", одним из победителей стал проект "Москва - город кино".

"В прошлом году мы получили приз за проект Московская неделя моды, и это превратилось из модного события в целое течение. <...> Сегодня мы получили награду за создание проекта "Москино". <...> Спасибо большое!" - сказал Собянин в ходе церемонии.

По его словам, та территория, которую сейчас развивают в Красной Пахре, намного больше Голливуда и Болливуда. Там 300 га креативного пространства с разными эпохами. "Москва как территория - это город кино. Мы подумали, что это действительно так. На улицах Москвы должно сниматься кино, это естественное продолжение нашего города", - подчеркнул мэр.

Он выразил надежду, что идея Москвы, как и с неделей моды, даст толчок развитию индустрии кино в России.

"Чтобы на наши экраны выходили каждую неделю премьеры, в нашем телевизоре, когда мы включали, то мы смотрели не голливудские фильмы, а наши российские фильмы, наших замечательных актеров. Для этого нужна индустрия, и я уверен, что у нас этот проект получится. Спасибо большое", - заключил Собянин.

Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что значимость отечественной креативной индустрии очень хорошо оценили за последний год, когда с рынка ушли многие конкуренты. И российская креативная индустрия заняла эти ниши "с большим успехом".

О премии

Победителей выбирали в 10 категориях: "Социальный проект", "Детский проект", "Регион года", "Просветительский проект", "Креативное событие", "Человек года", "Новые формы", "Цифровой проект", "Культурный код", "Проект в области развития территории". За награду в одной категории, например "Детский проект", могут побороться разные работы: и сериал, и книга, и анимационный проект, и выставка.

Первая церемония вручения Российской национальной премии в сфере креативных индустрий состоялась в 2021 году. Москва стала обладателем награды в номинации "Креативный регион года". В 2022 году Московская неделя моды победила в номинации "Событие года".

Russian Creative Awards - премия, объединяющая все существующие креативные индустрии. Организатор премии - АНО "Креативная экономика", идейный вдохновитель и директор - Марина Абрамова. ТАСС - генеральный информационный партнер.