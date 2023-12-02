В Москве ожидаются небольшой снег, гололедица и до 7 градусов мороза

Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до минус 7 градусов ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от минус 7 до минус 5 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 10 градусов, ожидаются небольшой снег и гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от минус 9 до минус 4 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 13 градусов.

Ветер южный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.