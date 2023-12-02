Минтранс: электронной очередью через границу воспользовались более 40 тыс. водителей фур

По словам министра транспорта РФ Виталия Савельева, такая система позволяет на 30-50% увеличить пропускную способность пункта пропуска

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сервисом электронной очереди через госграницу РФ за 2,5 месяца воспользовались более 40 тыс. водителей грузовиков. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

С 1 сентября пункты пропуска на российских границах ввели электронную очередь для грузовых машин, система действует на пунктах пропуска "Забайкальск" на границе с Китаем, "Бугристое" на границе с Казахстаном и "Чернышевское" на границе с Литвой.

"За 2,5 месяца, что работает система, бесплатным сервисом воспользовались более 40 тыс. водителей грузовиков. Вопрос с "живыми очередями" в этих пунктах пропуска решен. Вместе с тем на административных границах с новыми регионами в текущем году внедрена информационная система мониторинга и информирования водителей о времени проезда до того или иного пункта пропуска", - рассказал Савельев, добавив, что для водителей разработано специальное приложение, которое помогает сориентироваться и выбрать быстрые и удобные маршруты при поездке в новые регионы России.

Модернизация пунктов пропуска

"Пункты пропуска оснащаются уникальным досмотровым оборудованием портального типа, которое позволяет быстро, точно и безопасно досматривать 100% транспортных средств на границе. Оборудование сканирует движущийся транспорт, позволяет выявлять оружие, наркотики, взрывчатые и другие запрещенные к провозу вещества и предметы. Использование нового оборудования позволяет на 30-50% увеличить пропускную способность пункта пропуска, повысить уровень безопасности", - отметил министр.

Сейчас такое оборудование установлено на семи пунктах пропуска: Забайкальск на границе с Китаем, Тагиркент-Казмаляр на границе с Азербайджаном, Маштаково и Петухово на границе с Казахстаном, Весело-Вознесенка, Матвеев Курган и Джанкой на административной границе с новыми регионами РФ.

Более того, как заявил Савельев, в 2023 году проводятся мероприятия по реконструкции и благоустройству 73 пунктов пропуска. "С каждым годом мы наращиваем темпы: в прошлом году реализовали 65 мероприятий, а в следующему планируем уже 80", - отметил он.

"Отдельно отмечу достижения по двум наиболее загруженным пунктам пропуска на российско-грузинском и российско-азербайджанском участках государственной границы: Верхний Ларс мы расширили до 39 полос, что позволило увеличить пропускную способность перехода с 1,5 тыс. до 3,9 тыс. транспортных средств в сутки, а в пиковые даты - до 4-5 тысяч. Более того, провели масштабную работу на российско-азербайджанском пункте пропуска Яраг-Казмаляр, обеспечили показатель пропускной способности - 1,1 тыс. грузовиков в сутки, что почти в 3 раза больше прежних значений", - отметил министр.