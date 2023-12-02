В Самарской области ограничили движение для большегрузов по участку трассы М-5

Меры связаны с неудовлетворительным состоянием дороги

ТАСС, 2 декабря. Движение грузовиков ограничено на участке трассы М-5 "Урал" в Самарской области из-за неудовлетворительного состояния автодороги. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по региону.

"В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с неудовлетворительным состоянием автомобильных дорог принято решение о временном ограничении движения грузовых транспортных средств на участке федеральной автомобильной дороги М-5 "Урал" с 934-го км по 990-й км до момента устранения недостатков", - говорится в сообщении.

В Самаре идет сильный снег, ветер западный, 15-18 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы.